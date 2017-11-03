Венгер: уверен, «Арсенал» может справляться с такими матчами, как с «МС»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от гостевого матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится 5 ноября.

«У «Арсенала» есть возможность показать, что он может справляться с такими матчами, а я уверен, что мы это можем. Нам нужно серьёзно подготовиться к игре с «Манчестер Сити» и выложиться по-максимуму в воскресенье.

Не хотел бы обсуждать сейчас наш тактический план, но, конечно, «Арсенал» попробует сыграть в свой футбол. Этого мы не скрываем. Хотим владеть мячом и создавать опасные моменты. Иногда лучший способ обороняться – атаковать», — цитирует Венгера Sport.es.