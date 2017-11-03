Конте: я уважаю работу Моуринью, он должен уважать мою

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу своих отношения с наставником манкунианцев Жозе Моуринью.

«Отношения между тренерами — это не важно. Мы должны уважать работу другого тренера. Мне не нравится говорить о другой ситуации. Он мой соперник, а я его соперник. После игры всё останется так же. Я уважаю его работу, он должен уважать мою. На этом остановлюсь», — приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 5 ноября, начало — в 19:30 мск.