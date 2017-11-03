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175 лет назад 2016
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Реми подрался с одноклубником на тренировке «Лас-Пальмаса»

Футбол

На тренировке «Лас-Пальмас» в четверг произошла драка между двумя футболистами. Участниками конфликта стали нападающий Лоик Реми и форвард Уссама Таннан.

По ходу занятия между игроками возникли трения. Конфликт перерос в драку, после того как Реми ударил мячом в отжимавшегося в тот момент Таннану. Извиняться друг перед другом француз и марокканец не стали, сообщает Marca.

«Лас-Пальмас» после 10 туров располагается на 18-й строчке в таблице испанской Примеры. Реми в пяти матчах забил четыре мяча, Таннан — ни одного в шести.

«Лас-Пальмас» объявил о переходе Реми
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Лас-Пальмас Лоик Реми
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