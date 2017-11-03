Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Бьельсу на посту наставника «Лилля»

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия может возглавить «Лилль». Нынешний наставник французской команды Марсело Бьельса, скорее всего, покинет пост в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов, пишет AS. «Лилль» набрал всего шесть очков в десяти матчах Лиги 1 и занимает предпоследнее место в таблице.

Сообщается, что генеральный директор «Лилля» Марк Ингла уже выходил на контакт с Грасией и спрашивал, заинтересован ли он в работе с клубом.

Напомним, испанский специалист в прошлом сезоне возглавлял «Рубин», но был уволен в начале июня этого года. Под руководством Грасии казанская команда финишировала на девятом месте в РФПЛ.