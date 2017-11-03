Каррагер: если у Зидана что-то пойдёт не так, Почеттино будет фаворитом у Переса

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о работе Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». На этой неделе «шпоры» обыграли в Лиге чемпионов мадридский «Реал» (3:1), который возглавляет Зинедин Зидан.

«Кого бы вы хотели видеть тренером любимого клуба: человека, который выиграл две Лиги чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира за неполных два сезона, или человека, который за восемь лет не выиграл ничего? Зидана или Почеттино? Если взглянуть на их резюме, то всё становится понятно, но вы не найдёте ни одного болельщика „Тоттенхэма“, который обменял бы Почеттино на Зидана. Если у Зидана что-то пойдёт не так, то, убеждён, Почеттино будет фаворитом в шорт-листе Флорентино Переса.

Почеттино меняет наше представление о «Тоттенхэме» и следует традициям своего соотечественника и наставника — Марсело Бьельсы. Он впитал идеи Бьельсы, но пока не избавился от одной из наиболее нежелательных привычек своего учителя. Марсело никогда не выигрывал крупный трофей в Европе, а его последний титул был выигран в Аргентине в 1998 году.

«Тоттенхэм» заслуживает высшей похвалы за проделанную работу, но они остаются лучшей командой мира, которая пока ничего не выиграла. Великие тренеры не только выигрывают трофеи, но и оставляют наследие. Почеттино может добиться в «Тоттенхэме» и того, и другого", — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.