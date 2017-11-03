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В допинг-пробе лучшего бомбардира сборной Перу обнаружено запрещённое вещество

Футбол

Допинг-проба нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро дала положительный результат на запрещённое вещество, сообщает ESPN FC.

Допинг-тест 33-летний форвард прошёл после матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины (0:0) в Буэнос-Айресе 6 октября.

Адвокаты Герреро сообщили, что футболист, выступающий за бразильский «Фламенго», отрицает, что использовал какое-либо запрещённое вещество.

Лучший бомбардир в истории сборной Перу уведомил, что пользовался только лекарством от гриппа.

Теперь Герреро, скорее всего, пропустит стыковые матчи за выход в финальную часть мирового первенства в России с командой Новой Зеландии (11 и 16 ноября).

Герреро дебютировал за национальную команду в 2004 году, провёл за неё 83 матча и забил 32 мяча.

Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Фламенго Хосе Паоло Герреро Допинг
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