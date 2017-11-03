Вальверде: в «Барселоне» не ждут возвращения Дембеле раньше Рождества

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии восстанавливающегося после травмы форварда Усмана Дембеле. Накануне француз опубликовал фото в бутсах из раздевалки.

«То, что он надел бутсы, не означает, что он вернётся на месяц раньше запланированного срока. Мы не ждём его возвращения раньше Рождества. Я с ним разговаривал, он доволен ходом восстановления», — цитирует Вальверде Goal.

Дембеле в середине сентября получил разрыв сухожилий левого бедра. По мнению врачей, восстановление должно было длиться 3-4 месяца.