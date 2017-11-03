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175 лет назад 2016
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Вальверде: в «Барселоне» не ждут возвращения Дембеле раньше Рождества

Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии восстанавливающегося после травмы форварда Усмана Дембеле. Накануне француз опубликовал фото в бутсах из раздевалки.

«То, что он надел бутсы, не означает, что он вернётся на месяц раньше запланированного срока. Мы не ждём его возвращения раньше Рождества. Я с ним разговаривал, он доволен ходом восстановления», — цитирует Вальверде Goal.

Дембеле в середине сентября получил разрыв сухожилий левого бедра. По мнению врачей, восстановление должно было длиться 3-4 месяца.

Усман Дембеле провёл первую тренировку на газоне
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Усман Дембеле Эрнесто Вальверде Травмы — футбол
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