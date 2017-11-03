Клопп: если Джан уйдёт из «Ливерпуля», то мы не в силах что-то поменять

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с полузащитником команды Эмре Джаном. Соглашение 23-летнего хавбека с мерсисайдцами истекает следующим летом, предметный интерес к немцу проявляет «Ювентус».



«Если Джан уйдёт, то мы не в силах что-то поменять. Если у игрока летом истекает контракт и это хороший игрок, а Эмре относится к таким игрокам, мы бы, как и другие клубы, были бы заинтересованы в нём. В этой ситуации я мог бы сказать: «Это серьёзная проблема, надо её срочно решать». Но когда ты оказываешь давление на футболиста и клуб, это злит людей», – сказал Клопп.

Джан: интерес «Ювентуса» — это честь, но я сосредоточен на «Ливерпуле»