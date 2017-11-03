Григорян: Сёмин стал сильнее со времён чемпионских лет «Локомотива»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Арарата» Александр Григорян поделился мнением о том, как изменился наставник «Локомотива» Юрий Сёмин со времён последней победы «железнодорожников» в РФПЛ (2004). 2 мая 2017 года, за неделю до 70-летия, Юрий Павлович в пятый раз в карьере выиграл Кубок России, и сейчас красно-зелёные под его руководством лидируют в чемпионате России.



«В Европе сейчас тренд на молодых тренеров, но есть и Хайнкес, которого позвали после четырёхлетней пенсии в „Баварию“. В Мюнхене сделали абсолютно правильно. Что касается Сёмина, то он, очевидно, нашёл какую-то мотивацию. Мне посчастливилось провести два матча против его команды: в прошлом сезоне сыграли вничью — 0:0, в этом проиграли — 0:1. Вижу, насколько Сёмин сейчас глыба как тренер, и, считаю, он сделал шаг вперёд. Мне кажется, сейчас Юрий Палыч сильнее, чем был тогда, в чемпионские годы „Локомотива“. Абсолютно убеждён, он сделал бы команду чемпионом, если бы у „Локомотива“ были живы-здоровы Ари с Чорлукой и была такая же скамейка, как у „Зенита“.



Когда играешь с „Локомотивом“, ты понимаешь, что уже создана команда-семья, где все бьются друг за друга и, главное, за тренера. При этом сегодня „Локомотив“ — самая играющая команда в стране. Будет нескромно, но приведу свой пример. „Локомотив“ — единственная команда, играя против которой я своим опорникам на 12-й минуте сказал: „Всё, хватит прессинга, отошли на свою половину“. Просто у „железнодорожников“ лучший выход из обороны в атаку. Его обеспечивают многие игроки, в том числе опорник Денисов, Фернандеш, отходящий назад Миранчук. Если посчитать лидеров, то смотрите. Гилерме разве не лидер? А тот же Денисов?» — сказал Григорян в эфире программы «Все на футбол».

Григорян: через пять туров Иванович ошибётся так же, как с «Локомотивом»