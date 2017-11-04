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Герреро отстранён на 30 дней и пропустит стыковые игры Перу с Новой Зеландией

Футбол

ФИФА отстранила на 30 дней нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро после проваленного им допинг-теста, сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу. Проба 33-летнего футболиста дала положительный результат на запрещённое вещество.

Таким образом, Герреро пропустит стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года с командой Новой Зеландии (11 и 16 ноября).

Герреро дебютировал за сборную Перу в 2004 году, провёл за неё 83 матча и забил 32 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Хосе Паоло Герреро Допинг ФИФА
Новости. Чемпионат мира 2018
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