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175 лет назад 2016
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Голкипер получил травму, выбивая мяч, и пропустит по крайней мере полгода

Футбол

Голкипер мексиканского клуба Оскар Устари получил ужасную травму во вчерашнем матче национального первенства против «Тигрес» (1:1)

В конце матча 31-летний аргентинец, выбивая мяч от своих ворот, серьёзно травмировал колено. На видео видно, что кость на левой ноге вратаря вылетела из коленной чашечки. Устари не смог сдержать слёз. В шоке находились и футболисты, увидевшие колено стража ворот.

Устрари уже перенёс операцию, сроки его восстановления, как ожидается, составят по крайней мере шесть месяцев, сообщает Univision.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Esporte Interativo‏.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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