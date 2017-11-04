Голкипер получил травму, выбивая мяч, и пропустит по крайней мере полгода

Голкипер мексиканского клуба Оскар Устари получил ужасную травму во вчерашнем матче национального первенства против «Тигрес» (1:1)
В конце матча 31-летний аргентинец, выбивая мяч от своих ворот, серьёзно травмировал колено. На видео видно, что кость на левой ноге вратаря вылетела из коленной чашечки. Устари не смог сдержать слёз. В шоке находились и футболисты, увидевшие колено стража ворот.
Устрари уже перенёс операцию, сроки его восстановления, как ожидается, составят по крайней мере шесть месяцев, сообщает Univision.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Esporte Interativo.
10 самых страшных травм в истории футбола
Футбол – это не только радости, но и горести. Самое страшное на поле – это тяжёлые травмы, иногда стоящие игрокам карьеры и даже жизни.