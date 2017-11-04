«Айнтрахт» вырвал победу над «Вердером» и вышел на пятое место в Бундеслиге

«Айнтрахт» одержал победу над «Вердером» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

На 17-й минуте нападающий Анте Ребич вывел хозяев вперёд, однако уже через семь минут защитник Никлас Мойсандер сравнял счёт. Вырвать победу франкфуртская команда сумела на 89-й минуте — победный мяч забил форвард Себастьен Аллер.

«Айнтрахт» набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Вердер» имеет в своём активе лишь пять баллов и располагается на предпоследней позиции.