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«Айнтрахт» вырвал победу над «Вердером» и вышел на пятое место в Бундеслиге

Футбол

«Айнтрахт» одержал победу над «Вердером» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

На 17-й минуте нападающий Анте Ребич вывел хозяев вперёд, однако уже через семь минут защитник Никлас Мойсандер сравнял счёт. Вырвать победу франкфуртская команда сумела на 89-й минуте — победный мяч забил форвард Себастьен Аллер.

«Айнтрахт» набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Вердер» имеет в своём активе лишь пять баллов и располагается на предпоследней позиции.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
03 ноября 2017, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
2 : 1
Вердер
Бремен
1:0 – Ребич – 17, 1:1 – Мойсандер – 24, 2:1 – Аллер – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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