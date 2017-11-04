«Вест Хэм» лишился Фонте на два-три месяца из-за травмы

«Вест Хэм Юнайтед» понёс серьёзную потерю в преддверии домашнего матча 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» 4 ноября.



Защитник «молотобойцев» Жозе Фонте в своём «инстаграме» сообщил, что будет восстанавливаться от травмы два-три месяца.



Португальский защитник был заменён на 76-й минуте матча прошлого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) 28 октября.

Напомним, что Фонте перешёл в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» зимой 2017 года. В сезоне-2017/18 33-летний Фонте сыграл в восьми матчах английского первенства.