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175 лет назад 2016
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«Вест Хэм» лишился Фонте на два-три месяца из-за травмы

Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» понёс серьёзную потерю в преддверии домашнего матча 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» 4 ноября.

Защитник «молотобойцев» Жозе Фонте в своём «инстаграме» сообщил, что будет восстанавливаться от травмы два-три месяца.

Португальский защитник был заменён на 76-й минуте матча прошлого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) 28 октября.

Напомним, что Фонте перешёл в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» зимой 2017 года. В сезоне-2017/18 33-летний Фонте сыграл в восьми матчах английского первенства.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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