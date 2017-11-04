Бояринцев: если бы не футбол, возможно, смог бы работать учителем физкультуры

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев, в настоящее время являющийся главным тренером выступающего в ПФЛ «Текстильщика», ответил на вопрос, кем бы он был, если бы ему не удалось стать футболистом.



«Моя мама мечтала, чтобы я стал педиатром. В детстве я занимался музыкой, но не думаю, что мог бы в ней чего-то достичь. Наверное, я всё равно был бы связан со спортом. В институте преподаватели отмечали мои педагогические задатки. Возможно, смог бы работать учителем физкультуры», — сказал Бояринцев в интервью «Ивановской газете».

Бояринцев также рассказал, существует ли в мире человек, с которым ему хотелось бы познакомиться и пообщаться: «Для меня знаковой фигурой в спорте является боец Фёдор Емельяненко. Я бы хотел с ним сфотографироваться и взять автограф. Раньше внимательно следил за Александром Карелиным. Такие люди с сильным характером – хороший пример для подражания и воспитания молодёжи».