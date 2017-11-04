Капитан «Шахтёра» Срна подарил детям-переселенцам с Донбасса форму и мячи

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна встретился в Киеве с 40 юными футболистами, большинство из которых – дети-переселенцы из Донбасса, сообщается на странице «горняков» в «Фейсбуке». Срна наблюдал за тренировкой ребят, после которой с удовольствием пообщался с ними, сфотографировался и раздал автографы. Кроме того, футболист подарил каждому ребёнку по комплекту формы и мячи.

Фотографии можно посмотреть на странице «Шахтёра» в «Фейсбуке».

Ранее хорватское издание Jutarnji List сообщило, что одна из допинг-проб 35-летнего Срны, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат. В связи с этим защитник принял решение приостановить выступления за донецкий клуб.