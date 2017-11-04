Тарханов сыграет в матче на льду в валенках между «Уралом» и ХК «Автомобилист»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, какие планы у команды на ближайшую паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных.

«8 ноября числа мы собираемся и начинаем тренироваться. У нас будут тренировки 9 и 10 числа. 11 числа у нас товарищеский матч в валенках на льду с „Автомобилистом“. 12 ноября на своей базе мы играем с „Амкаром“. Они попросили, нам тоже нужна игра.

Думаю, игра в валенках — это не травмоопасно. Там не будет особого накала. Я сам выйду играть. Когда-то я играл в русский хоккей, тоже умею", — сказал Тарханов на пресс-конференции после матча 16-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:2).