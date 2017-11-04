«Манчестер Сити» выбрал лучшие голы клуба в октябре

В официальном аккаунте «Манчестер Сити» в «Твиттере» опубликованы лучшие голы, забитые командой в октябре. Пользователи социальной сети имеют возможность принять участие в голосовании с целью определить автора лучшего гола месяца. В число лучших октябрьских голов вошли два гола Рахима Стерлинга, а также по одному мячу Фернандиньо и Лероя Зане. В сентябре автором лучшего гола был признан Кевин Де Брёйне.

Видео лучших октябрьских голов «Манчестер Сити» можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».