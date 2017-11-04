Ловчев: был просто ошарашен тем, как «Спартак» играл против «Севильи» минут 70

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился мнением о поражении «Спартака» от «Севильи» со счётом 1:2 в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Меня такая игра «Спартака» не удивила, потому что это не первый случай. В прошлом году была у красно-белых радость в игре, когда они ещё не стали чемпионами, рвались наверх, тогда они играли в атакующий футбол, который награждал их голами на последних минутах, секундах. А сейчас я довольно часто вижу, когда они пытаются добиться успеха малой кровью. Так было и в матче с «Тосно», с «Ростовом» и в других встречах. «Спартак» отходит назад и теряет победы. Кто-то говорит, что силёнок не хватает или ещё чего-то. Нет, это что-то в голове не то у игроков созревает.

Когда я увидел «Спартак», который не способен двух передач подряд сделать, не может взять мяч под контроль… Полузащитники были постоянно закрыты, Фернандо, который вообще ведёт игру, передач 6 или 7 отдал чужому. А впереди находился один Луис Адриано, который никак не мог зацепиться за мяч. Убаюкивало спартаковцев и то, что у соперника до поры не возникало моментов для взятия ворот. Однако я не сомневался, что в конце концов кто-нибудь где-нибудь кого-нибудь упустит — и всё равно испанцы забьют гол.

И только когда петух всё же клюнул, тренер решился показать, что мы же не защищающаяся команда. Выпустил Попова, Зе Луиша, атакующих игроков. Почему с самого начала было так не сделать? «Спартак» же вообще не умеет защищаться! Уже долгие-долгие годы не может. Ещё когда я играл, то защита была приличная, целостная. А уже к «Спартаку» Романцева это относилось в меньшей степени, потому он всё время атаковал (правда, и класс игроков у той команды был значительно выше). Я был просто ошарашен тем, как играл «Спартак» минут 70. Пока «Спартаком» вдруг не стала «Севилья», которая в концовке стала бояться упустить победу. Последние 15 минут матча показали, что можно было играть в этот футбол с первых минут», — сказал Ловчев.

Фото: championat.com