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Защитник «Манчестер Сити» Отаменди может пропустить матч Россия — Аргентина

Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди из-за повреждения руки может пропустить матч сборной Аргентины с национальной командой России, сообщает AS. Игра состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Ожидается, что Отаменди отправится в расположение сборной Аргентины, но его участие в матче с россиянами находится под вопросом.

Ранее стало известно, что из-за травм в России не смогут сыграть защитник «Севильи» Габриэль Меркадо и полузащитник «Милана» Лукас Билья.

На матч между сборными России и Аргентины уже продано 60 тыс. билетов.

Защитник «Зенита» Маммана вызван в сборную Аргентины на матч с Россией
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Николас Отаменди Травмы — футбол
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