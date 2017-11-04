Защитник «Манчестер Сити» Отаменди может пропустить матч Россия — Аргентина

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди из-за повреждения руки может пропустить матч сборной Аргентины с национальной командой России, сообщает AS. Игра состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Ожидается, что Отаменди отправится в расположение сборной Аргентины, но его участие в матче с россиянами находится под вопросом.

Ранее стало известно, что из-за травм в России не смогут сыграть защитник «Севильи» Габриэль Меркадо и полузащитник «Милана» Лукас Билья.

На матч между сборными России и Аргентины уже продано 60 тыс. билетов.