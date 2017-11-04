Дани Алвес: восхищаюсь Гвардиолой и хочу поиграть в АПЛ в будущем

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал, почему принял решение о переходе в «ПСЖ», а не в «Манчестер Сити».

Напомним, что английский клуб возглавляет Хосеп Гвардиола, с которым Алвес работал в «Барселоне».

«Мой переход в «ПСЖ» стал сочетанием нескольких факторов. У меня много друзей в этой команде, а моя девушка жила в Париже и обожает этот город. Также клуб здесь полон амбиций и становится всё крупнее. Конечно, меня привлекала идея снова поработать под руководством Гвардиолой, который возглавляет «Манчестер Сити». Настолько привлекала, что поначалу даже не видел других вариантов. Однако один раз я уже принял необдуманное решение, когда перешёл в «Ювентус», и это негативно сказалось на моих близких.

Было даже непросто найти рейс из Турина, чтобы увидеть своих детей в Барселоне. Моей девушке было сложно найти работу, поскольку в Турине не так много вариантов. Так что я выбрал Париж вместо Манчестера, но не скрываю своего восхищения Гвардиолой и всё ещё хочу поиграть в чемпионате Англии в будущем», — цитирует Алвеса Football Italia со ссылкой на журнал FourFourTwo.