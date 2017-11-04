Моуринью: встреча с болельщиками «МЮ»? Не могу встретиться с четвертью планеты

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отклонил предложение болельщиков своего клуба встретиться, чтобы обсудить атмосферу на «Олд Траффорд».

Португальский специалист упрекал болельщиков «МЮ» в том, что они недостаточно поддерживают свою команду.



Объединение болельщиков клуба The Manchester United Supporters Trust (MUST) пригласило Моуриньо обсудить возникшие проблемы, но тренер отказался.



«Я не могу встретиться с четвертью планеты. Думаю, четверть планеты — красного цвета „Манчестер Юнайтед“. Я не могу встретиться с ними», — цитирует Моуриньо Sky Sports.