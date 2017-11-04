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175 лет назад 2016
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Моуринью: встреча с болельщиками «МЮ»? Не могу встретиться с четвертью планеты

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отклонил предложение болельщиков своего клуба встретиться, чтобы обсудить атмосферу на «Олд Траффорд».

Португальский специалист упрекал болельщиков «МЮ» в том, что они недостаточно поддерживают свою команду.

Объединение болельщиков клуба The Manchester United Supporters Trust (MUST) пригласило Моуриньо обсудить возникшие проблемы, но тренер отказался.

«Я не могу встретиться с четвертью планеты. Думаю, четверть планеты — красного цвета „Манчестер Юнайтед“. Я не могу встретиться с ними», — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Болельщики — Футбол
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