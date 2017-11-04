«Луч-Энергия» и «Химки» сыграли вничью

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Динамо» во Владивостоке местный клуб «Луч-Энергия» принимал подмосковные «Химки». Завершилась встреча вничью — 1:1.

Гости открыли счёт в начале второго тайма — на 48-й минуте отличился Алексей Шумских. Отыгрались хозяева на 62-й минуте — счёт сравнял Дмитрий Тихий.

В таблице первенства ФНЛ «Луч-Энергия» (20 очков) располагается на 15-й строчке, а «Химки» (26) занимают 11-е место.

С календарём чемпионата можно ознакомиться на «Чемпионате».

