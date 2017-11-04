100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Манолас пропустит стыковой матч с Хорватией за намеренное получение карточки

Футбол

Защитник «Ромы» и сборной Греции Костас Манолас был дисквалифицирован на одну игру за намеренное получение жёлтой карточки в матче предпоследнего тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Кипра (2:1). Соответствующее решение было принято ФИФА, сообщает ESPN FC.

В самой концовке матча со сборной Кипра защитник получил предупреждение за затяжку времени. Из-за перебора жёлтых карточек он пропустил последующий матч заключительного тура отбора ЧМ-2018 с командой Гибралтара (4:0).

Таким образом, Манолас, уже отбывший автоматическую дисквалификацию, пропустит ещё один матч. Футболист не сможет помочь своей команде в первом гостевом стыковом матче со сборной Хорватии (9 ноября) за право попасть в финальный турнир ЧМ-2018. Манолас сможет принять участие только в ответной домашней встрече, которая состоится 12 ноября.

Сумма отступных за Маноласа в новом контракте с «Ромой» составит € 35 млн
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Костас Манолас ФИФА Футбольное судейство
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент