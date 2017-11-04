Манолас пропустит стыковой матч с Хорватией за намеренное получение карточки

Защитник «Ромы» и сборной Греции Костас Манолас был дисквалифицирован на одну игру за намеренное получение жёлтой карточки в матче предпоследнего тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Кипра (2:1). Соответствующее решение было принято ФИФА, сообщает ESPN FC.

В самой концовке матча со сборной Кипра защитник получил предупреждение за затяжку времени. Из-за перебора жёлтых карточек он пропустил последующий матч заключительного тура отбора ЧМ-2018 с командой Гибралтара (4:0).

Таким образом, Манолас, уже отбывший автоматическую дисквалификацию, пропустит ещё один матч. Футболист не сможет помочь своей команде в первом гостевом стыковом матче со сборной Хорватии (9 ноября) за право попасть в финальный турнир ЧМ-2018. Манолас сможет принять участие только в ответной домашней встрече, которая состоится 12 ноября.