Гвардиола: в розыгрыше 84 очка, отрыв «Манчестер Сити» пять очков. Это ничто

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу лидерства его команды в таблице английской Премьер-лиги.

После 10 туров «горожане» занимают первую строчку, опережая на пять очков занимающий второе место «Манчестер Юнайтед».

«Мы на пять очков опережаем «Юнайтед». Сколько осталось матчей? 28. Это 84 очка. В розыгрыше 84 очка, отрыв в пять очков. Это ничто.



Если вы скажете мне, что до мая мы будем играть так, как играли последние два месяца, то я скажу, что у нас есть хороший шанс выиграть Премьер-лигу. Но кто гарантирует мне, что так произойдёт? Кто может заверить меня в том, что мы избежим травм игроков или тяжёлых периодов?



Март и апрель — лучшие месяцы, чтобы поговорить об этом. 84 очка в розыгрыше — это ничто», – приводит слова Гвардиолы интернет-издание Goal.