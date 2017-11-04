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175 лет назад 2016
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Гвардиола: в розыгрыше 84 очка, отрыв «Манчестер Сити» пять очков. Это ничто

Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу лидерства его команды в таблице английской Премьер-лиги.

После 10 туров «горожане» занимают первую строчку, опережая на пять очков занимающий второе место «Манчестер Юнайтед».

«Мы на пять очков опережаем «Юнайтед». Сколько осталось матчей? 28. Это 84 очка. В розыгрыше 84 очка, отрыв в пять очков. Это ничто.

Если вы скажете мне, что до мая мы будем играть так, как играли последние два месяца, то я скажу, что у нас есть хороший шанс выиграть Премьер-лигу. Но кто гарантирует мне, что так произойдёт? Кто может заверить меня в том, что мы избежим травм игроков или тяжёлых периодов?

Март и апрель — лучшие месяцы, чтобы поговорить об этом. 84 очка в розыгрыше — это ничто», – приводит слова Гвардиолы интернет-издание Goal.

Конте: «Манчестер Сити» — большая проблема для всех претендентов на титул в АПЛ
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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