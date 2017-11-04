Надсон посмотрел русские клипы и признался, что хочет завершить карьеру в Самаре

Официальный канал «Крыльев Советов» в YouTube опубликовал видео с реакцией бразильского защитника команды Жозе Надсона на музыкальные клипы на русском языке.

33-летний футболист поделился мнением об увиденных музыкальных клипах, а также снова выразил желание получить российский паспорт. При этом Надсон признался, что хотел бы до конца своей карьеры выступать именно за «Крылья Советов».

«Вообще мне очень нравится в России. Я уже пятый год здесь, и по-настоящему люблю эту страну. Хочу получить российский паспорт и играть за «Крылья» в будущем. Здесь классные болельщики, которые любят футбол. Я бы хотел завершить карьеру именно в Самаре», — сказал Надсон.

Надсон перешёл в «Крылья Советов» из бельгийского «Генка» в 2013 году.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Крыльев Советов» в YouTube.