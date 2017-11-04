Моуринью: я был удивлён, когда мне позвонил агент Матича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что был удивлён, когда узнал о возможности приобрести у «Челси» полузащитника Неманью Матича.

Напомним, что 29-летний сербский футболист перешёл в стан манкунианцев прошедшим летом за £ 40 млн.

«Я был удивлён, когда агент (Матича. — Прим. „Чемпионата“) позвонил мне, чтобы спросить, хочу ли я Неманью.



Я был удивлён, но я хорошо знаю этого агента. Обычно он очень прямой и объективный, он не тратит время даром, он не старается заставить людей интересоваться его клиентами, чтобы улучшить их ситуацию в клубах.



Обычно он очень прямолинеен, поэтому когда он сказал мне „ты можешь получить его, если хочешь“, я, конечно, этого хотел», — цитирует Моуринью Sky Sports.