Юные игроки «Локомотива» побывали на базе «Халл Сити» и встретились со Слуцким

Команда «Локомотива» 2006 года рождения посетила английский город Кингстон-апон-Халл в рамках премиальной поездки «В гости к Слуцкому». Такую возможность юные футболисты получили, став лучшей российской командой международного фестиваля «Локобол – 2017 – РЖД».

За время поездки ребята побывали на базе «Халл Сити», посетили тренировку команды и посмотрели два матча «Халла», который тренирует Леонид Слуцкий. Ребята в товарищеском матче одержали победу над сверстниками из академии английского клуба. Кроме того, юные игроки познакомилась с различными достопримечательностями города.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» футбольной школы «Локомотив».