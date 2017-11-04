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175 лет назад 2016
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Вальверде: в прошлом сезоне ЛЧ испанские клубы были сильнее, в этом – английские

Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил мнение, что в нынешнем сезоне английские клубы в Лиге чемпионов выступают сильнее испанских.

«Безусловно, английские клубы снова стали силой в Лиге чемпионов, хотя в последнее время они там не доминировали. Хотел сказать, что и в Лиге Европы в том числе, но вспомнил, что действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед». Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу в Лиге чемпионов или близкими к этому. У них много денег, великолепные футболисты и богатая история. Однако не думаю, что это говорит об ослаблении испанских клубов. В прошлом сезоне испанские команды были сильнее, в этом – английские. Неудачные выступления английских клубов в Лиге чемпионов в последние годы были чем-то парадоксальным», — цитирует Вальверде Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Барселона Эрнесто Вальверде
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