Вальверде: в прошлом сезоне ЛЧ испанские клубы были сильнее, в этом – английские

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил мнение, что в нынешнем сезоне английские клубы в Лиге чемпионов выступают сильнее испанских.

«Безусловно, английские клубы снова стали силой в Лиге чемпионов, хотя в последнее время они там не доминировали. Хотел сказать, что и в Лиге Европы в том числе, но вспомнил, что действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед». Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу в Лиге чемпионов или близкими к этому. У них много денег, великолепные футболисты и богатая история. Однако не думаю, что это говорит об ослаблении испанских клубов. В прошлом сезоне испанские команды были сильнее, в этом – английские. Неудачные выступления английских клубов в Лиге чемпионов в последние годы были чем-то парадоксальным», — цитирует Вальверде Goal.