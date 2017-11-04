Клуб Витселя выиграл бронзовые медали чемпионата Китая, победив в последнем туре

В матче заключительного 30-го тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» принимал на своём поле «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Встреча проходила на стадионе «Тяньхе» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе победителей 77 минут на поле провёл бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

В другом матче, который проходил параллельно, «Хэбей Чайна Форчун» на выезде уступил «Шаньдун Лунэн» со счётом 4:5. В составе хозяев хет-трик оформил бывший форвард «Анжи» Диего Тарделли, а за гостей три гола забил Эсекьель Лавесси.

Ещё в одном матче тура «Шанхай СИПГ» на своём поле проиграл «Цзянсу Сунин» со счётом 2:3. В составе хозяев один из голов забил бывший нападающий «Зенита» Халк, который реализовал пенальти.

«Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» оформили первое и второе места в турнирной таблице ещё до заключительного тура. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» благодаря своей победе и осечке «Хэбей Чайна Форчун» занял третье место. Посмотреть итоговую турнирную таблицу чемпионата Китая можно на «Чемпионате».