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Клуб Витселя выиграл бронзовые медали чемпионата Китая, победив в последнем туре

Футбол

В матче заключительного 30-го тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» принимал на своём поле «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Встреча проходила на стадионе «Тяньхе» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе победителей 77 минут на поле провёл бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

В другом матче, который проходил параллельно, «Хэбей Чайна Форчун» на выезде уступил «Шаньдун Лунэн» со счётом 4:5. В составе хозяев хет-трик оформил бывший форвард «Анжи» Диего Тарделли, а за гостей три гола забил Эсекьель Лавесси.

Ещё в одном матче тура «Шанхай СИПГ» на своём поле проиграл «Цзянсу Сунин» со счётом 2:3. В составе хозяев один из голов забил бывший нападающий «Зенита» Халк, который реализовал пенальти.

«Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» оформили первое и второе места в турнирной таблице ещё до заключительного тура. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» благодаря своей победе и осечке «Хэбей Чайна Форчун» занял третье место. Посмотреть итоговую турнирную таблицу чемпионата Китая можно на «Чемпионате».

Китай - Суперлига. 30-й тур
04 ноября 2017, суббота. 10:00 МСК
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
1 : 2
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Тяньцзинь
0:1 – Модест – 18, 0:2 – Кэ – 61, 1:2 – Сяотин – 64
Китай - Суперлига. 30-й тур
04 ноября 2017, суббота. 10:00 МСК
Шаньдун Лунэн
Цзинань
5 : 4
Хэбей Чайна Форчун
Циньхуандао
1:0 – Цзюньминь – 15, 2:0 – Сиссе – 38, 2:1 – Лавесси – 49, 2:2 – Лавесси – 56 (пен), 3:2 – Тарделли – 59, 3:3 – Сюшэн – 71, 4:3 – Тарделли – 72, 4:4 – Лавесси – 90+3 (пен), 5:4 – Тарделли – 90+5 (пен)
Китай - Суперлига. 30-й тур
04 ноября 2017, суббота. 10:00 МСК
Шанхай СИПГ
Шанхай
2 : 3
Цзянсу Сунин
Нанкин
1:0 – Вэньцзюнь – 8, 1:1 – Тейшейра – 21, 1:2 – Ан – 33, 2:2 – Халк – 80 (пен), 2:3 – Муканджо – 86
Удаления: нет – Пэнфэй, 49
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн Аксель Витсель Диего Тарделли Халк Эсекьель Лавесси Китайский футбол
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