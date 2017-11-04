Мельгарехо: верил, что смогу заиграть в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе рассказал, как преодолел затянувшийся период адаптации в московском клубе.

«То же самое у меня было в «Кубани»: заиграл там лишь спустя два года. Почему — не знаю. Наверное, столько времени мне требуется для того, чтобы адаптироваться к команде, к игре. Но сейчас, слава богу, всё хорошо. И тренер мне доверяет, и сам ощущаю уверенность. Надеюсь, что моя успешная серия продолжится.

Депрессии у меня не было. Просто сжал зубы и пахал. Был уверен, что в один прекрасный день мне представится шанс. Главное — использовать его. Поэтому никогда не позволял себе расслабиться. Постоянно был сконцентрирован. Ждал возможности. И она появилась. Делаю всё, чтобы мной оставались довольны.

В тот период, когда не играл, мне звонил агент. Он говорил: «Ладно, игра у тебя здесь не идёт. Предлагаю сменить клуб». А я отвечал: «Нет-нет. Подождём. Не чувствую, что сейчас та ситуация, когда нужно всё бросить и срочно поменять команду. Верю, что смогу в “Спартаке” заиграть». И оказался, как видите, прав", — поведал парагваец.