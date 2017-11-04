Кьер: «Севилья» одержала очень важную победу в матче со «Спартаком»

Защитник «Севильи» Симон Кьер прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что испанская команда на этой неделе обыграла красно-белых на своём поле со счётом 2:1. При этом ранее в Москве «Спартак» разгромил «Севилью» — 5:1.



«Мы одержали очень важную победу в матче со «Спартаком». Мы вернули контроль над своей судьбой. Теперь выход в следующий раунд ЛЧ зависит только от нас самих.

В России был безумный результат. Я знаю, что это кажется немного странным после поражения, но мы контролировали игру в течение долгого времени, и я даже забил гол. Мы спрашивали себя: что произошло?



Теперь мы изменили ситуацию и смогли реабилитироваться за разочаровывающее поражение, победив», — приводит слова Кьера Sportskeeda.