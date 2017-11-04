Каррагер: переход Салаха в «Ливерпуль» — самый эффективный летний трансфер в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что переход полузащитника Мохамеда Салаха из «Ромы» в мерсисайдскую команду стал самым эффективным среди всех летних трансферов клубов английской Премьер-лиги.

«Среди всех летних трансферов в английской Премьер-лиге ни один не оказался столь же эффективным, как переход Салаха в «Ливерпуль». Он уже забил десять голов. Когда увидел его в дебютном матче с «Уотфордом», подумал, что он забьёт 15 мячей за сезон. Однако я недооценил Салаха. Он может забить 25. Казалось, что £ 35 млн за него – рискованный трансфер, но, как и в случае с Мане, Салах уже сейчас выглядит так, будто он стоит ещё дороже», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Салах забил десять голов в 16 матчах за «Ливепруль» в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.