Моуринью: оскорбления со стороны болельщиков «Челси» — не проблема для меня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» 5 ноября рассказал, как воспринимает оскорбления в свой адрес со стороны болельщиков лондонской команды, которую он тренировал ранее. В марте во время матча Кубка Англии с трибун домашнего стадиона «Челси» в адрес португальца кричали «Иуда» и «Ты больше не особенный».

На вопрос, был ли он расстроен таким отношением к себе со стороны некоторых болельщиков «Челси», Моуринью ответил: «Нет, я не хочу об этом говорить. Это футбол, это не проблема для меня. Когда я иду на «Стэмфорд Бридж» и сажусь на скамейку по правую сторону от туннеля, я — тренер их соперника, поэтому принимаю все возможные реакции с уважением».

«Когда я иду по улице, я встречаю очень много болельщиков «Челси», особенно в том районе, где я живу, и я не встречал ни одного, который не был бы любезен. То, что происходит на стадионе, это другое. Когда я иду по улице в Лондоне, я просто обычный парень», — цитирует Моуринью The Telegraph.