Маминов: «Тюмень» заслуженно победила хорошего и сильного соперника

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал волевую победу над «Зенитом-2» (2:1) в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги.



«Хочу поздравить ребят с выездной победой и отметить тот момент, что нам удалось провести целостный хороший матч. Задание на игру выполнили. Сыграли там, где нужно. Считаю плюсом, что в первом тайме, когда сами себе осложнили задачу, получили пенальти, руки не опустили, продолжили игру в том же ключе. Думаю, заслуженно сегодня победили хорошего и сильного соперника.

Почему у нас такое положение в турнирной таблице? Есть много объективных причин. Я просто рад тому, что мы потихоньку выбираемся из этой ситуации. Надеюсь, у нас будет поступательное движение вперёд», — заявил Маминов, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».