«Тосно» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Краснодара» на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 4 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Краснодар». Начало — в 16:30 по московскому времени.