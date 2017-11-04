Тренер «Зенита-2»: говорить «неопытная команда» у меня язык не поворачивается

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал домашнее поражение от «Тюмени» (1:2) в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

«Слов нет. С «Динамо СПб» была неплохая игра с хорошими забитыми мячами. Сегодня мы, тренеры, чего-то недодали, но на футбольное поле выходят игроки и воплощают то, что хотелось бы видеть. По составу, может, не угадали. Два человека уехали в сборную, например, Мусаев. Очень много потерь было с правого фланга. Важно, что не было того, о чём договаривались — это контроль мяча. То есть две передачи и потеря мяча, много отбирали и из-за этого сил тратили намного больше, чем положено.

Говорить «неопытная команда» у меня язык не поворачивается, потому что количество сыгранных игр должно ставить их в какие-то рамки. Требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся», — приводит слова Давыдова официальный сайт ФНЛ.