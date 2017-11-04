Аленичев: 20 игр «Енисей» прошёл на одном дыхании, чудес не бывает

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги домашнего матча 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Сибирью» (0:0).

«Жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков победой после двух выездных матчей, потому что болельщики привыкли уже, что в домашних матчах мы не только выигрываем, но и забиваем немало. Сегодня у нас этого не получилось, к сожалению. Провели два разных тайма. Первая половина осталась за «Сибирью», хотя они не создали голевых моментов, но владели преимуществом. Мы, можно сказать, первый тайм провалили. Потом сделали поправки, выпустили второго нападающего, хорошо начали двигаться, имели преимущество. В концовке игры мы могли урвать победу, забей гол наш лучший бомбардир Андрей Козлов. На мой взгляд, там был стопроцентный момент. Если анализировать игру, то абсолютно закономерная ничья.

Функциональный спад? Да, меня посещают такие мысли. Всё-таки 21-й тур прошёл. Можно сказать, 20 игр мы прошли на одном дыхании, заставили болельщиков думать, что каждая игра у нас будет на высоких скоростях, но чудес не бывает. Я разговаривал с помощниками, с тренером по физподготовке – пришли к единому знаменателю, что спад должен быть. Думаю, что результат и качество последних игр с этим связаны», — цитирует Аленичева пресс-служба «Енисея».