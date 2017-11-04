100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гилерме: скоро вернусь ещё более сильным

Футбол

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поблагодарил болельщиков, которые поддержали его после травмы.

Напомним, что основной страж ворот «железнодорожников» получил повреждение в первом тайме матча группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).

У Гилерме диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра. Точные сроки возвращения в строй не назывались, но в матче 16-го тура РФПЛ с ЦСКА он не сыграет.

«Спасибо всем за ваши сообщения поддержки! Я скоро вернусь ещё более сильным!» — написал вратарь в своём «инстаграме».

«Локомотив» рассказал о состоянии здоровья Гилерме и Эдера
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Маринато Гилерме Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент