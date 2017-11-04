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«Зенит» выиграл у «Рубина» в молодёжном первенстве

Футбол

В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Зенит» в Казани одержал волевую победу над «Рубином» — 3:2.

Хозяева вышли вперёд на 6-й минуте, когда отличился Даниил Макеев. На 10-й минуте Кирилл Макеев счёт сравнял. На 32-й минуте Андрей Анисимов вывел петербургскую команду вперёд. В начале второго тайма Анисимов сумел оформить дубль. В концовке у казанцев разницу в счёте до минимальной сократил Макеев, сделавший дубль.

В таблице молодёжного чемпионата «Рубин» (28 очков) располагается на четвёртой строчке, «Зенит» (23) — на седьмой.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
04 ноября 2017, суббота. 15:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
2 : 3
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 – Макеев – 6, 1:1 – Макеев – 10, 1:2 – Анисимов – 32, 1:3 – Анисимов – 51, 2:3 – Макеев – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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