Гранквист признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком октября в составе команды был признан центральный защитник Андреас Гранквист.



В голосовании приняло участие более 1000 человек. В итоге третье место занял нападающий Фёдор Смолов, собравший 15,1% голосов. За ставшего вторым шведского атакующего хавбека Виктора Классона проголосовали 22,5% респондентов. Победитель опроса Андреас Гранквист финишировал с результатом 24,9% от общего числа принявших участие в опросе.



Гранквист уже признавался лучшим игроком месяца в августе и, кроме того, стал третьим в июле. Классон второй месяц кряду получает «серебро» в этом опросе, а для Смолова попадание в первую тройку стало первым.

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