Панюков: многим в «Зените-2» надо ещё работать, в первую очередь — над головой

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал домашнее поражение от «Тюмени» (1:2) в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

«В половине двенадцатого играть не очень приятно, но я думаю, что мы проиграли не из-за этого. У нас получались атаки не за счёт длинных передач, а игра на вынос. Нашим молодым ребятам необходимо быстрее набираться опыта.



Что тренеры хотели изменить после перерыва? Они просили, чтобы ребята начали играть в футбол. Однако этого не получилось, команда села в оборону, хотя времени до конца матча оставалось ещё очень много. В результате в течение 15 минут пропустили два гола.



Многим нашим ребятам надо ещё много работать. В первую очередь — над головой. Молодые футболисты, выступающие за «Зенит-2», умеют очень многое. В этом убеждаешься на тренировках. Однако в матчах ФНЛ им, судя по всему, не хватает опыта. Необходимо ещё и психологически готовиться. В этом пока ребята уступают соперникам.



Многие наши футболисты хорошо выглядят во время тренировочного процесса, а потом выходят на поле и не могут войти в игру. Почему? Думаю, у каждого свои причины. Однако им с этим надо оперативно разбираться. Иначе для половины этих игроков профессиональный футбол скоро закончится», — цитирует 23-летнего Панюкова сайт «Зенита».