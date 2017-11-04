Мончи: «Лестер» отказался продавать Мареза в «Рому» и «Барселону»

Спортивный директор «Ромы» Мончи подтвердил, что летом клуб пытался приобрести полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза.



«Мы хотели подписать левоногого вингера, чтобы заменить Салаха, и приоритетом был выбран Марез. Единственная причина, по которой он не переехал в Рим, — «Лестер» отказался его продавать. И это не оправдание, они отказали и «Барселоне».



После срыва этого трансфера мы огляделись на рынке и решили работать по Шику. Он не так хорошо подходил на эту позицию, но стал бы классной инвестицией для «Ромы», — цитирует Мончи Gazzetta dello Sport.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Италия Как «Парма», «Бари» и «Фоджа» оказались вне элиты итальянского футбола.