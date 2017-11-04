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175 лет назад 2016
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Аллегри: Алекс Сандро играет хуже, чем должен

Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем 12-го тура итальянской Серии A с «Беневенто» подверг критике игру защитника Алекса Сандро.

«На данный момент Алекс Сандро играет хуже, чем должен. Это может случиться с каждым, я уже поговорил с ним об этом.

У нас будут какие-то изменения, но большая часть состава будет той, которая играла во вторник против «Спортинга» в Лиге чемпионов. Давайте не будем забывать, что случилось с нами в игре против «Фрозиноне», когда мы сыграли вничью. Недооценки быть не может», — сказал тренер.

Матч «Ювентус» — «Беневенто» состоится в Турине 5 ноября, начало встречи запланировано на 17:00 мск.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ФК Беневенто Ювентус Алекс Сандро Массимилиано Аллегри
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