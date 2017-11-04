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«Сток Сити» и «Лестер» расписали результативную ничью

Футбол

«Сток Сити» и «Лестер Сити» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 2:2.

«Лисы» дважды выходили вперёд благодаря голам Висенте Иборры и Рияда Мареза, но «гончары» оба раза сумели отыграться усилиями Шердана Шакири и Питера Крауча.

«Сток Сити» набрал 12 очков и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер», имеющий в своём активе 13 баллов, занимает 10-е место.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 15:30 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 – Иборра – 33, 1:1 – Шакири – 39, 1:2 – Марез – 60, 2:2 – Крауч – 73
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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