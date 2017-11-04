«Сток Сити» и «Лестер» расписали результативную ничью

«Сток Сити» и «Лестер Сити» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 2:2.

«Лисы» дважды выходили вперёд благодаря голам Висенте Иборры и Рияда Мареза, но «гончары» оба раза сумели отыграться усилиями Шердана Шакири и Питера Крауча.

«Сток Сити» набрал 12 очков и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер», имеющий в своём активе 13 баллов, занимает 10-е место.