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175 лет назад 2016
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Манчини не взял Кузяева на игру «Рубин» — «Зенит»

Футбол

«Зенит» отправился в Казань на матч 16-го тура РФПЛ с «Рубином». В выезде примут участие 22 подопечных Роберто Манчини, среди которых нет полузащитника Далера Кузяева, информирует пресс-служба питерцев.

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко.

Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба.

Матч с «Рубином» пройдет в воскресенье, 5 ноября, и начнется в 19:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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