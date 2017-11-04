Манчини не взял Кузяева на игру «Рубин» — «Зенит»

«Зенит» отправился в Казань на матч 16-го тура РФПЛ с «Рубином». В выезде примут участие 22 подопечных Роберто Манчини, среди которых нет полузащитника Далера Кузяева, информирует пресс-служба питерцев.

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.



Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.



Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко.



Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба.



Матч с «Рубином» пройдет в воскресенье, 5 ноября, и начнется в 19:00 мск.