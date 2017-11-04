Талалаев: полузащитник «Спартака-2» Пантелеев уже готов для больших дел

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Спартаком-2» (3:0) в матче 21-го тура ФНЛ.

«Получилась хорошая, интересная и зрелищная игра, которая понравилась зрителям. Очень рад, что мы сегодня не пропустили. И снимаю шляпу перед «Спартаком-2» и его тренером — каждый раз приходится видоизменять состав в зависимости от наличия футболистов.

С одной стороны, это большие сложности, я проходил подобное с «Волгой», когда команда перманентно находилась в неоптимальном состоянии. Несмотря на это, красно-белые всегда играют в футбол. Даже сегодня, при четырёх центральных защитниках, раскиданных по нескольким позициям, было видно стремление показать атакующую игру, а не строить различные сооружения перед своими воротами.



У нас же сегодня на поле получилось всё. Такое редко бывает, но, видимо, мы заслужили это после нашего невезения в двух предыдущих матчах с курским «Авангардом», когда 20 раз били по воротам в первой игре и 18 — во второй, не забивали выходы один на один. Сейчас же залетели и стандарты, которые мы отрабатываем, прошла наигранная комбинация при втором голе. А самое главное, что забил форвард. Ведь ключевой вопрос у нас в последнее время был таков: забьют ли игроки линии атаки. Поэтому очень рад за Часовских.



Сложностей сегодня также хватало, особенно до счёта 3:0. «Спартак-2» — очень быстрая и организованная команда, которая больше всех в первенстве совершает обводок. И ещё есть такие футболисты, как Пантелеев. На мой взгляд, он уже готов для больших дел. Во всяком случае, я с завистью смотрел, как он действует на поле», — сказал Талалаев.

В текущем сезоне ФНЛ 21-летний Владислав Пантелеев провёл 18 матчей и забил пять голов.