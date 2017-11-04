Гунько: «Спартаку-2» не хватило мужика, который смог бы завести ребят

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 21-го тура Футбольной национальной лиги с «Тамбовом» (0:3).

«Мы провалили первый тайм, большая группа футболистов выпала из игры. Команда допускала огромное количество невынужденных ошибок — обрезов, неточных передач. Тем не менее мы не стали отходить от той модели игры, к которой привыкли. Во втором тайме перестроились. Но… Конечно, наша задача — не бороться за места в таблице, а развивать футболистов. И всё же скажу, что, если бы не стандартные положения, наша команда была бы гораздо выше.



Второй тайм показал, что мы можем на равных играть с довольно квалифицированным соперником, который очень агрессивен в атаке и демонстрирует максимально эффективный футбол. Нашим нападающим, к сожалению, не хватило агрессии, чтобы завершить голом хотя бы одну атаку. Даже несмотря на игровое преимущество после перерыва и то, что мы регулярно доставляли мяч в чужую штрафную. Отсюда и результат.



Мы понимали, что «Тамбову» комфортно использовать быстрые атаки, что гости станут максимально насыщать центр, не давая нам проникать в свою штрафную через середину. Поэтому стали чаще использовать переводы с фланга на фланг с последующей доставкой мяча в штрафную площадь. В принципе, это удавалось. Но повторю: в завершающей стадии нашим атакам не хватало агрессии. И ещё не хватило мужика, который смог бы завести ребят.



Думаете, наши футболисты не хотят быть первыми в турнирной таблице? Да, по регламенту мы не можем получить путевку в РФПЛ. Но чем выше команда в таблице, тем больше понятна значимость ее игроков для футбола. Ребята хотят выигрывать. И сегодня мы знали, что от четвёртого места нас отделяют всего четыре очка, что нас ждёт ключевая игра. К сожалению, провести эту игру так, как мы хотели, не удалось», — цитирует Гунько сайт клуба.