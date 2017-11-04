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«Оренбург» одолел «Балтику», «Факел» сыграл вничью с «Динамо СПб»

Футбол

«Оренбург» на выезде одержал победу над «Балтикой» в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в конце первой половины игры забил защитник Андрей Малых.

В параллельном матче 21-го тура ФНЛ «Факел» сыграл вничью с «Динамо СПб» — 0:0. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и закончилась со счётом 0:0.

Турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
04 ноября 2017, суббота. 16:00 МСК
Балтика
Калининград
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 – Малых – 42
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
04 ноября 2017, суббота. 16:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Динамо СПб ФК Балтика ФК Оренбург ФК Факел
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