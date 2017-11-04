«Оренбург» одолел «Балтику», «Факел» сыграл вничью с «Динамо СПб»

«Оренбург» на выезде одержал победу над «Балтикой» в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в конце первой половины игры забил защитник Андрей Малых.

В параллельном матче 21-го тура ФНЛ «Факел» сыграл вничью с «Динамо СПб» — 0:0. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и закончилась со счётом 0:0.

Турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».