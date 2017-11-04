«Ахмат» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура российской футбольной Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Уциев, Исмаэл, Швец, Плиев, Роши, Мбенге, Лео.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Зуев, Ионов, Бухаров.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Ростов». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».