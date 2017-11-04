Хьюз — о ничьей с «Лестером»: нужно радоваться каждому набранному очку в АПЛ

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал ничейный результат матча с «Лестер Сити» (2:2) в 11-м туре чемпионата Англии.

«Мы могли вырвать победу в концовке, но Каспер Шмейхель совершил отличный сейв. Играть с „Лестером“ всегда сложно. Им нравится действовать впереди, и мы должны были решить эту задачу. „Сток Сити“ определённо заслужил этот результат.

Для нас важно последовательно набирать очки. Мы не выиграем каждый матч в сезоне, но и не проиграем все. Нужно радоваться каждому набранному очку в АПЛ», — цитирует Хьюза BBC.